Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что страна может поставить Украине имеющиеся в ее распоряжении танки и истребители МиГ-29. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Чешское ТВ.

Премьер Словакии высоко оценил готовность Чехии помочь с охраной воздушного пространства страны. При этом он отметил, что не исключает возможность передачи вооружения украинской стороне.

«Но не хочу говорить об этом подробнее, потому что и Украина нас попросила, чтобы мы не конкретизировали эту технику», — пояснил Хегер.