На прошлой неделе на Лачинской дороге побывала многочисленная делегация из представителей зарубежных СМИ. Иностранные журналисты смогли убедиться, что акция протеста азербайджанских экоактивистов не привела к блокаде, автомобили свободно ездят по Лачинской дороге в Ханкенди, куда поступают необходимые грузы, включая продовольствие и медикаменты.

В начале текущей недели во многих западных СМИ были опубликованы статьи, разоблачающие армянские байки о том, что азербайджанские экоактивисты полностью заблокировали Лачинскую дорогу.

Азербайджанская сторона продолжает настаивать на своей позиции. Так, в ходе последнего разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов указал на необоснованность утверждений о якобы закрытии Лачинской дороги, блокаде армянских жителей, проживающих на азербайджанских территориях, возникновении ситуации гуманитарного кризиса. Азербайджанский министр подчеркнул, что ежедневный проезд по Лачинской дороге десятков транспортных средств, автомобилей миротворческого контингента, международного комитета Красного Креста, машин скорой медицинской помощи опровергает необоснованные претензии армянской стороны.

В сообщении российского МИД обращает на себя внимание, что за все время проведения мирной акции протеста азербайджанских экоактивистов Москва впервые заявила о «необходимости скорейшего полного разблокирования движения по Лачинскому коридору». Подобная интерпретация событий на Лачинской дороге со стороны официальных кругов России стала сигналом для армянской диаспоры, чтобы заявить о себе.

Так, Союз армян России (САР) принял заявление, в котором подчеркивается о том, что «учиненная Азербайджаном блокада стала серьезным вызовом не только для народа Арцаха и его будущего существования на своей исторической земле, но и для Армении и диаспоры, а также России и всего цивилизованного международного сообщества».

По мнению САР, действия Азербайджана «можно охарактеризовать не иначе, как государственное преступление, требующее соответствующей международной оценки». В своем заявлении САР призывает «каждого члена диаспоры, вне зависимости от страны проживания и рода деятельности, вести разъяснительную работу среди друзей, коллег по работе, соседей, привлекая их внимание к проблеме, которая в силу особого нефте-газового взаимодействия с Азербайджаном замалчивается их правительствами, несмотря на то, что согласно Устава и резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, в случае применения государством репрессивных мер против народа, требующего равноправия и самоопределения, народ имеет право оказать сопротивление и обратиться за помощью к международному сообществу».

Подобный призыв САР является открытым вызовом Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, подписанной 22 февраля 2022 года. В первом и втором пунктах этого документа стороны обязуются проявлять взаимное уважение независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ двух стран, а также соблюдать равноправие и невмешательство во внутренние дела друг друга.

Как и все общероссийские общественные организации, САР должна строить свою деятельность на основе местного законодательства. Однако на официальном сайте этой организации отмечается, что наряду с ее главной задачей — консолидацией российских армян, вовлечение их в организованную деятельность, параллельно с этим необходимо установление эффективных связей и взаимодействия с зарубежными армянскими общинами, Республикой Армения и «Нагорно-Карабахской Республикой».

Вполне понятно, что подобную цель САР не может выбрать для себя без разрешения со стороны властей России. Иначе эта организация не принимала бы провокационные заявления, утверждая, что для «Нагорного Карабаха жизненно важно существование вне Азербайджана».

При этом, совершая выпады в адрес Азербайджан, САР призывает российских армян «не поддаваться на возможные провокации, проявлять не сиюминутные эмоции, а сдержанность в оценках и целеустремленность в действиях, направленных на облегчение доли народа Нагорного Карабаха». Довольно странный призыв, учитывая, что САР сам подстрекает армян выступать против Азербайджана. Естественно, с благословения официальных властей России.

Еще летом 2021 года глава САР Ара Абрамян был объявлен Генпрокуратурой Азербайджана в международный розыск по обвинению в организации в течение 2001-2021 годов контрабанды воздушным путем незаконно приобретенного крупнокалиберного боевого огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств в Республику Армения и оттуда в оккупированные Арменией азербайджанские территории. Но это обстоятельство не мешает Абрамяну открыто выступать против Азербайджана, делать провокационные заявления и разжигать межнациональную рознь на территории России. Заметьте, он может делать это совершенно безнаказанно.

Но, что бы ни говорил Абрамян устами своих российских хозяев, Азербайджан сам продвигает свою повестку на своей международно признанной территории. Эта ситуация ярко описывается русской пословицей — собака лает, а караван идет. Азербайджан демонстрирует взвешенную и дальновидную деятельность на фоне неконтролируемой истерики своих недругов.