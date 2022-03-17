Независимо от местонахождения и занимаемой должности первостепенной задачей любого дипломата является улучшение отношений между страной или институтом, которые он представляет, и страной, в которой он находится.

Поэтому недавнее заявление представителя ЕС в Азербайджане о том, что к скорому времени соглашение между ЕС и Азербайджаном будет достигнуто, мы восприняли именно в этом контексте – мол, дипломат выполняет свою миссию…

В реальности же ситуация довольно сложная. Развязанная Россией широкомасштабная война, за ходом которой напряженно наблюдает весь мир, не является войной только против Украины или НАТО, она направлена и против всего ЕС.

Не стоит забывать, что Москва создавала ЕАЭС как альтернативу ЕС, чтобы постсоветские страны выбирали не европейскую интеграцию, а стали членами ЕАЭС. Но даже угроза войны не заставила такие страны, как Украина, Грузия и Молдова, отказаться от ЕС. Две из этих стран – Украина и Молдова заявили, что готовы отказаться от планов, связанных с НАТО, но намерены продолжать интеграцию в ЕС. Украина же даже в эти дни обращалась к ЕС, чтобы стать членом этой организации. ЕС предоставил Киеву статус кандидата в члены ЕС и продолжает рассматривать обращение Украины.

Но, к сожалению, путь в ЕС вовсе не краток. Политики, участвующие в обсуждениях обращения Украины, заявляют, что этот процесс может занять месяцы или годы. Выходит, что ЕС не собирается превращать вступление некоторых стран в свои ряды, в том числе Украины, в политическую и геополитическую кампанию, как это было сделано в отношении России при исключении ее из политического института Европы. Они не торопятся принимать в свои ряды разрушенную войной Украину, потому что ЕС есть союз благополучных в экономическом плане стран…

Что же касается Азербайджана и заявления представителя ЕС об этом, конечно, все будет зависеть от итогов украинско-российской войны. Если война станет болотом для России, процесс интеграции в ЕС продолжит свой темп, даже может чуть оживиться. Но в целом, думается, что в ближайшей перспективе главной задачей ЕС будет война в Украине или украинская проблема в целом.

Баку уже не раз заявлял, что проект договора с ЕС находится на стадии завершения. Думается, что мы в принципе могли бы подписать его еще в декабре прошлого года, но не сделали это.

А сейчас наступили такие времена, что лучше не торопиться, подождать завершения украинско-российской войны. Поэтому нам кажется, что Баку будет действовать именно таким образом – ведь война в Украине показала, что для подавления гнева России Брюссель ограничивается лишь экономическими санкциями, что не останавливает ее агрессию.

Еще раз заметим, что ЕС очень дорожит собственной экономической устойчивостью и равновесием. Поэтому не стремится превратить интеграционный процесс в геополитическую кампанию. Надо сказать, что в целом они правы. Напомним, что поспешный прием новых молодых стран в Совет Европы не обошелся без геополитики, поэтому процесс политической интеграции их в европейскую семью идет в замедленном темпе, по сей день в некоторых странах-членах Совета Европы демократия и демократические процедуры остаются отвлеченными понятиями, вызывая только иронию.

Но все же Украине как-то надо помочь, ведь она переживает труднейшие времена, хотя понятно, что в целом Киев еще не готов к приему в ЕС, даже западные партнеры не раз жаловались, например, на масштабы коррупции в этой стране.