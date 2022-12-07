Военнослужащий срочной службы пограничных войск Государственной пограничной службы рядовой Нуриев Кянан Хафиз оглу, лечение которого с 30 ноября 2022 года продолжалось в центральной клинике Гянджи, несмотря на усилия врачей, скончался 6 декабря 2022 года в больнице.

«Руководство Государственной пограничной службы выражает глубокое соболезнование семье и близким военнослужащего», — отмечается в сообщении Государственной пограничной службы.

Отмечено, что военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) рядовой Нуриев Кянан Хафиз оглу застрелился несколько дней назад.

По данному факту в Шамкирской военной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены необходимые следственные действия.