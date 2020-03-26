Скончался заслуженный художник Азербайджана Рашид Шариф

Сегодня скончался заслуженный художник Азербайджана, главный художник Азербайджанского государственного театра YUĞ Рашид Шариф (Гасанов), сообщает Trend Life.

Рашид Шариф работал в Государственном театре YUĞ со дня основания. Он брат заслуженного деятеля искусств, основателя театра, режиссера Вагифа Ибрагимоглу (1949-2011 годы).

На протяжении трудовой деятельности Рашид Шариф работал над оформлением около 50 театральных постановок, а также над оформлением спектаклей для зарубежных театров.

Рашид Шариф — родился 29 сентября 1953 года. С 1970 года по 1976 год проходил обучение в Художественном училище имени Азима Азимзаде. С 1989 года – художник-постановщик в Государственном театре YUĞ.
Рашид участвовал в ряде международных театральных фестивалей. Художественная деятельность Рашида Шарифа охватывает также графику, дизайн, плакат и т.д.

Напомним, что театр YUĞ был основан 18 октября 1989 года при Государственном академическом национальном драматическом театре большими мастерами искусства Вагифом Ибрагимоглу и Гасанагой Турабовым.

| 2020-03-26T18:06:23+00:00 26 марта 2020, 20:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss