Скончался Таир Салахов

Выдающийся азербайджанский художник, Народный художник СССР, вице-президент Российской академии художеств Таир Салахов умер в Германии в возрасте 92 лет.

Об этом сообщил Народный художник Азербайджана, ректор Академии художеств Омар Эльдаров.

Он отметил, что Т.Салахов проходил лечение в Берлине.

«Он тяжело болел. Это очень печальная новость», — сказал О.Эльдаров.

Таир Салахов — известный живописец, театральный художник, педагог.

Создал цикл произведений о нефтяниках Азербайджана («С вахты», «Утренний эшелон», «Ремонтники», «Над Каспием», «Утро на Каспии» и др.), пейзажах Абшерона, декорации к различным спектаклям, участвовал в реставрации храма Христа Спасителя в Москве.