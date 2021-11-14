Умер известный азербайджанский архитектор и художник Расим Алиев.

Об этом сообщил АПА председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбей Гасымзаде.

Он отметил, что Р.Алиев скончался прошедшей ночью, сегодня был похоронен на первой Аллее почетного захоронения.

Отметим, Р.Алиев сын академика Гасана Алиева.

Р.Алиев родился 16 июля 1934 года в Гяндже в семье выдающегося ученого, академика Гасана Алиева. В 1965 году он был назначен главным архитектором Баку и занимал эту должность 23 года.

Он является автором и соавтором архитектурно-мемориального комплекса на могиле Гусейна Джавида в Нахчыване, Международного Бакинского аэропорта имени Гейдара Алиева и Нахчыванского аэропорта, нескольких станций Бакинского метрополитена, главных парков города, здания посольства Азербайджана в Турции и других архитектурных проектов.