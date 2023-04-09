Скончался художественный руководитель Академического национального драматического театра, народный артист Азербайджана Азерпаша Нематов.

Об этом сообщили в Академическом национальном драматическом театре.

Азерпаша Нематов умер в возрасте 76 лет.

Азерпаша Нейматов родился 13 августа 1947 года в Баку, в семье выдающегося театрального режиссера и заслуженного деятеля искусств Зафара Нейматова.

В 1970-ом году окончил факультет «Режиссер театра» Азербайджанского Государственного Института Искусств имени М.Алиева, курс народного артиста СССР Мехти Мамедова.

Свою творческую деятельность начал в Азербайджанском Государственном Театре Юного Зрителя в 1972 году, где он много лет работал помощником режиссера, режиссером-постановщиком, главным режиссером и художественным руководителем.

В 1974-76 годах А.П.Нейматов работал режиссером-стажером в Ленинградском Государственном Театре Юного Зрителя в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), затем неоднократно принимал участие в театральных фестивалях, конференциях и других театральных форумах в таких странах, как Греция, Турция, Россия и Грузия.

Начиная с 1990-го спектакли А.П.Нейматова поставленные на сцене Азербайджанского Государственного Академического Национального Драматического Театра вызвали большой интерес у театрального сообщества своей новизной и оригинальностью.

Азер Паша Нейматов мастерски сочетал в своем творчестве черты современного мирового театра, авангарда и азербайджанского национального театра. Спектакли режиссера с необычайным творческим мышлением, высоким художественным вкусом были успешно показаны и удостоены высших наград не только в Азербайджане, но и на международных театральных фестивалях в Ташкенте, Тбилиси и Москве. Показ спектаклей так же состоялся на Черноморском фестивале в Турции и I Всемирном Театральном Фестивале Тюркского Мира в честь 700-летия Османской империи.

Народный артист будет похоронен на II Аллее почетного захоронения. Церемония прощания с Азерпашой Нематовым состоится 10 апреля в 12 часов в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре.

Об этом сообщили в Министерстве культуры.

Allah rəhmət eləsin!