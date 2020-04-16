Скончался народный артист Азербайджана Рафиг Алиев View Larger Image Скончался народный артист Азербайджана, актер, режиссер Рафиг Алиев. Рафиг Алиев скончался в возрасте 71 года. Редакция| 2020-04-16T10:14:08+00:00 16 апреля 2020, 10:12| (Пока оценок нет) Загрузка...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Кого из знаменитостей потерял мир из-за коронавирусаПолад Бюльбюль оглы: Я — абсолютно счастливый человек!Скончался народный артист Азербайджана«Женщина – это особая вселенная»: что дарят… В рубрике Дочь Майкла Джексона исполнила роль Иисуса Gallery Дочь Майкла Джексона исполнила роль Иисуса 16 апреля 2020, 05:05 Новый YouTube проект для бакинцев Gallery Новый YouTube проект для бакинцев 15 апреля 2020, 20:23 EMIN рассказал, как сдавал тесты на Covid-19 и о том, как пройдет ЖАРА в Баку Gallery EMIN рассказал, как сдавал тесты на Covid-19 и о том, как пройдет ЖАРА в Баку 15 апреля 2020, 18:55 Первая победа Азербайджана во время пандемии: и принес ее битбоксер Заур Балагадашев – ВИДЕО Gallery Первая победа Азербайджана во время пандемии: и принес ее битбоксер Заур Балагадашев – ВИДЕО 14 апреля 2020, 21:13 Виртуальный КВН продолжается или как шутить, не нарушая карантин Gallery Виртуальный КВН продолжается или как шутить, не нарушая карантин 14 апреля 2020, 13:45