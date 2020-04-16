Скончался народный артист Азербайджана Рафиг Алиев

Скончался народный артист Азербайджана, актер, режиссер Рафиг Алиев.

Рафиг Алиев скончался в возрасте 71 года.

| 2020-04-16T10:14:08+00:00 16 апреля 2020, 10:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss