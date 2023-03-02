Сегодня утром скончался полномочный представитель Управления Мусульман Кавказа (УМК), теолог Гаджи Шахин Гасанли.

Об этом АПА сообщили родственники теолога.

Помощник покойного сообщил, что Гаджи Шахин скончался от сердечного приступа.

«С большой грустью хотим сообщить, что сегодня утром скончался Гаджи Шахин Гасанли.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация», — сказано на официальной странице теолога в Facebook.

Отметим, что 48-летний Гаджи Шахин Гасанли был основателем и председателем Общественного Объединения пропаганды национально-духовных ценностей «Mənəvi Dünya» («Духовный мир»), а также представителем Управления Мусульман Кавказа по Насиминскому району.

В TƏBİB назвали причину смерти Гаджи Шахина Гасанли.

Как сообщили в TƏBİB, в связи с беспокойством, возникшем в самочувствии гаджи Шахина Гасанли (1974 год рождения), в 05.30 2 марта был сделан вызов на Бакинскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи при TƏBİB.

В 05:43 бригада скорой помощи прибыла по адресу. До врачей была зафиксирована смерть от сердечной недостаточности.

Отметим, как сообщили в семье гаджи Шахина, 1 марта этого года он обращался в одну из частных медучреждений и прошел обследования.

Allah rəhmət eləsin!