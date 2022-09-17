Народный артист РСФСР, создатель серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» , режиссер Игорь Масленников умер на 91-м году жизни.
Как передает #, об этом ТАСС сообщили в субботу в Союзе кинематографистов РФ.
Игорь Масленников — кинорежиссер, сценарист, лауреат Государственной премии РФ. Родился 26 октября 1931 года в Горьком (ныне Нижний Новгород). В 1954-м закончил факультет журналистики ЛГУ (ныне СПбГУ). Кино стал снимать в конце 1960-х. Среди самых известных фильмов Масленникова — «Гонщики», «Ярославна, королева Франции», кинокартина «Зимняя вишня» и ее продолжения, ленты о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне и другие. В 2009 году вышел последний фильм Масленникова «Банкрот» по по пьесе Александра Островского «Свои люди — сочтемся»