Народный артист РСФСР, создатель серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» , режиссер Игорь Масленников умер на 91-м году жизни.

Как передает #, об этом ТАСС сообщили в субботу в Союзе кинематографистов РФ.