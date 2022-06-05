Народный артист Грузии, режиссер Темур Чхеидзе скончался на 79-м году жизни.

Как сообщает newsgeorgia.ge, он оставил после себя память о более 70 спектаклях, поставленных в театрах Грузии и России, фильмы «Кукарача» и «Закон вечности», над которыми работал с Нодаром Думбадзе, «Дядюшкин сон» с Олегом Басилашвили и многие другие работы.

Имел титул почетного тбилисца и был кавалером президентского ордена «Сияние».

Десять лет, с 1970 до 1980 год, был директором театра Руставели, а затем еще десять лет — художественным руководителем театра имени Котэ Марджанишвили.

Потом начинается российский период в жизни режиссера. С 1991 года Темур Чхеидзе — режиссер-постановщиком, а затем главный режиссер, художественный руководитель Российского государственного академического Большого драматического театра (БДТ) им. Г. А. Товстоногова (Санкт-Петербург).

Главный режиссер Ленинградского государственного академического Большого драматического театра им. Горького Георгий Товстоногов (второй справа) на последней репетиции. Слева направо — актеры Светлана Крючкова, Евгений Лебедев, Олег Басилашвили.

Отказался от работы в России в 2013 году и, вернувшись в Грузию, Чхеидзе возглавил в Тбилиси Центр развития современного театрального искусства на базе театра «Самепо убани».