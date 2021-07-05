Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о смерти генерального консула республики в Санкт-Петербурге Мехмета Ферхана Йорулмаза. Ему было 57 лет, сообщается на странице главы ведомства в Twitter.

«Сегодня скончался наш уважаемый коллега, генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге Мехмет Ферхан Йорулмаз. Выражаю соболезнования его семье», — уточнялось в публикации Чавушоглу.

Йорулмаз родился в 1964 году, его назначили генконсулом Турции в Санкт-Петербурге в октябре прошлого года. О причине смерти сотрудника дипмиссии сейчас не сообщается. Еще неизвестны дата и место похорон.(Газета.Ru)