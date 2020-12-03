Скончался адвокат Адиль Исмаилов View Larger Image Скончался адвокат Адиль Исмаилов. Член коллегии адвокатов Адиль Исмаилов скончался сегодня от коронавируса. Редакция| 2020-12-03T10:31:46+04:00 3 декабря 2020, 10:51| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Утвержден новый состав коллегии МИД АзербайджанаУдарим Евросудом по армянским оккупантам?Профсоюзы Азербайджана внесут свой вклад в…На заметку Соловьеву: неужели россияне позволят… В рубрике Видеокадры из города Лачин Gallery Видеокадры из города Лачин 3 декабря 2020, 10:35 Турция начинает вакцинацию от коронавируса с 11 декабря Gallery Турция начинает вакцинацию от коронавируса с 11 декабря 3 декабря 2020, 05:15 Спишут ли банковские долги раненых военнослужащих? Gallery Спишут ли банковские долги раненых военнослужащих? 2 декабря 2020, 21:59 В Азербайджане принято решение по кредитным задолженностям семей шехидов Gallery В Азербайджане принято решение по кредитным задолженностям семей шехидов 2 декабря 2020, 19:10 Предупреждение о возможности ужесточения карантинного режима в Азербайджане Gallery Предупреждение о возможности ужесточения карантинного режима в Азербайджане 2 декабря 2020, 18:54