Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату.

Как сообщили АПА в Министерстве культуры, сегодня утром скончалась народная артистка Азербайджанской Республики, заслуженный деятель искусств, режиссер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Ирана Тофиг гызы Тагизаде.

Министерство культуры выражает глубокие соболезнования родным и близким покойной.

Отметим, что Ирана Тагизаде – дочь режиссера Тофига Тагизаде и супруга актера Фирдовси Атакишиева.

Аллах рехмет элясин!