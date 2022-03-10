Вооруженные силы России потеряли от 2 до 4 тысяч человек в Украине. Об этом заявил глава разведывательного управления Министерства обороны США Скотт Берриер.

«По нашим оценкам, Россия уже потеряла от двух до четырех тысяч человек в украинской войне, — сказал Берриер, выступая на заседании комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США.

Он отметил, что Россия потеряла в Украине больше военных, чем ожидалось.

Выступая на том же заседании директор ЦРУ Уильям Бернс подчеркнул, что Россия не смогла добиться желаемого результата в Украине. По его словам, президент России Владимир Путин «разозлен» и не удовлетворен ситуацией.

«Сейчас Путин зол и разочарован. Он, вероятно, удвоит свои действия (в Украине) и попытается подавить украинскую армию, невзирая на потери среди гражданского населения, но для Путина нет политически жизнеспособного завершения этой кампании», — пояснил Бернс.

Он предупредил, что Россия усилит интенсивность атак и что «следующие несколько недель будут очень тяжелыми».

Интересно, что украинская сторона свидетельствует об уже 12 тысячах погибших российских военнослужащих на этой войне, а американцы называют цифру минимум в 3 раза меньшую. Как это можно объяснить?

Кроме того, совсем не радует прогноз ЦРУ о том, что война в Украине продлится еще несколько недель. Ведь многие эксперты предрекали, что выдержки и ресурсов российской военной машине хватит максимум до конца текущей недели. Как можно объяснить эти расхождения? Чьи оценки более верны?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», главный редактор журнала «Черноморская безопасность» (Киев):

— Прежде всего хотел бы отметить, что речь следует вести не о некоей “войне в Украине”, а об агрессии РФ против Украины. Дата начала – 20 февраля 2014 года. А 24 февраля 2022 года началась новая открытая фаза прямого вторжения в Украину вооруженных сил РФ, названная кремлевским фюрером “специальной операцией”.

Также необходимо разобраться в понятиях. В сводках Генерального штаба Вооруженных Сил Украины фигурируют “общие боевые потери противника” или на английском “total combat losses of the enemy”. Когда речь идет о цифре потерь личного состава, то сюда включаются не только погибшие на поле боя, но и те военнослужащие, которые получили тяжелые ранения, попали в плен, пропали без вести, то есть, тот личный состав, который больше не способен выполнять функциональные задачи и потерян безвозвратно для подразделения. Конечно, точно это подсчитать невозможно, поэтому дается обобщенная цифра на основе оценки полевой информации после боев – собранные жетоны погибших, количество утраченной техники и, соответственно, членов экипажей и т.д.

Однако, следует отметить, что все же, когда речь заходит о потерях личного состава, то источники, близкие к официальным, отмечают что цифра 12 000 является все-таки невозвратными санитарными потерями, то есть “двухсотыми”, погибшими. А общая цифра санитарных потерь – 38 000 включает в себя также все остальные потери – раненые, больные.

Американцы же приводят цифру погибших, скорее всего, на основе своей методологии, основанной на опыте боевых действий армии США в Ираке, Афганистане, и, полагая, что российская армия действует подобно американской. Такой подход достаточно сомнителен и поэтому достоверность цифр 2 000-4 000 погибших, как и широкий диапазон оценки, более чем сомнительна. Впрочем, как и ряд других оценок и прогнозов с их стороны. Достаточно вспомнить как они “прогнозировали” захват Киева через пару дней после начала путинской “спецоперации”. О том, что российская армия несет огромные потери, свидетельствуют потери авиации. На утро 14-го дня “спецоперации” 9 марта рашисты потеряли 49 бортов боевых самолетов плюс 81 вертолет. Такие потери являются неадекватно высокими для такого рода “спецоперации”. Среди них хваленые Су-30, Су-34, Ка-52. Погибли или попали в плен путинские “асы”, бомбившие ранее сирийские города.

Теперь, что касается прогноза о длительности боевых действий. Путинский блицкриг провалился, боевые действия приобретают затяжной характер. Вооруженные Силы Украины постепенно перемалывают захватчиков, отрезая их от линий снабжения. Разумеется, мы тоже несем потери. Но мы на своей земле, а как писал Тарас Шевченко, день памяти, который сегодня отмечает вся Украина: “В своей хате своя правда, и сила, и воля!”. Поэтому и ошибаются и русские, и американские прогнозы. Наша цель неизменна – изгнать рашистских захватчиков из Украины и уничтожить человеконенавистнический путинский режим.

Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт (Прага):

— Различия в оценках потерь личного состава российской армии объясняются несколькими вещами. Во-первых, не совсем ясно, о каком сроке идет речь. Потому что цифра в 12 тысяч и более дана украинскими властями на 13-й день войны. Что касается оценок ЦРУ, тут пока не ясно, на какую дату они даны. Кроме того, существует разница в примерных оценках, которые получены на основе донесений командиров подразделений, которые каждый день, после каждого боестолкновения пишут донесения своему командованию о тех потерях, которые они причинили противнику. Эти данные часто действительно бывают завышенными.

Есть другие моменты, связанные с неясностью оценок. Потому что фактически лишь небольшая часть жетонов, собранных с мертвых тел противника, поступает в распоряжение командования соответствующей части. То есть, украинские власти могут иметь жетоны и предъявлять их ЦРУ. И это действительное подтверждение реальных потерь.

Что касается других оценок, данных независимыми западными экспертами, экс-директор Британского Королевского института Вооруженных сил Майкл Кларк в новом интервью Sky News оценил потери российских войск примерно в 10 тысяч человек. Эта оценка гораздо ближе к украинской.

Так что, существует просто оперирование точными, подтвержденными данными. А это могут быть только данные, связанные с фотографиями трупов противника, или же оценки, связанные, например, с перехватами радиопереговоров противника, в которых могут называться цифры потерь того или иного подразделения. Я вот так объясняю эти моменты.

Что касается ресурсов российской военной машины, я не знаю экспертов, которые всерьез предсказывали, что она выдохнется к концу этой недели. Это не совсем так. Речь идет о том, что Россия ввела в бои в Украине практически всю группировку, которая была предназначена для этой операции. А это примерно 75% наличного состава Сухопутных войск РФ. Для покрытия брешей, которые образовались в результате таких действий на других стратегических театрах, используются резервисты, которые были призваны якобы на военные сборы. Соответствующий указ был подписан Путиным 18 февраля. К сожалению, ресурсов у российской военной машины достаточно. Другой вопрос, что она не способна добиться победы в Украине. Сегодня уже ясно, что российское командование перешло к тактике длительной осады нескольких городов – Киев, Харьков, Николаев, Мариуполь. Они находятся под основными ударами.

Это фантастический провал российского стратегического командования, поскольку 200 тысяч их солдат и офицеров разбросаны как минимум по 4-м направлениям. Тогда как азбучная истина, прописанная во всех учебниках по военной теории и практике, говорит о том, что войска должны быть собраны в один кулак. В любом случае Украину ждет еще длительная, возможно в несколько месяцев или недель, тяжелая война, из которой она тем не менее выйдет победителем.