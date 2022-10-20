В среду, 19 октября, в рамках 12-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» на своем поле сумел обыграть лондонский «Тоттенхэм» (2:0).

В первом тайме команды сумели создать голевые моменты, однако реализовать их не удалось. После перерыва «красные дьяволы» дважды поразили ворота гостей, а авторами голов стали: Фред и Фернандеш.

«Шпоры» пытались уйти от поражения, однако даже не смогли забить гол престижа.

Несмотря на яркую победу «МЮ» над «Тоттенхэмом», после игры все говорили больше не о триумфе «красных дьяволов», а о поступке Криштиану Роналду.

Португальский нападающий начал игру на скамейке запасных. По ходу встречи он не выходил на поле «Олд Траффорд» вплоть до 88-й минуты матча. Из-за этого форвард покинул скамейку запасных раньше финального свистка арбитра, хотя у него еще была возможность выйти на поле.

Кроме того, как сообщает The Athletic, Криштиану Роналду покинул не только скамейку запасных, но и уехал со стадиона «красных дьяволов» до финального свистка.

Этот поступок португальца вызвал много споров и обсуждений после матча.

Так, бывший защитник сборной Англии Дэнни Миллз раскритиковал Роналду за уход со скамейки запасных раньше окончания матча:

«Это абсолютный позор. Я думаю, что это неуважение к команде, тренеру, болельщикам. Он явно ставит себя выше, чем клуб. Я думаю, что это абсолютный позор», — приводит слова Миллза Fox Sports.

Также поведение Криштиану прокомментировал легендарный француз Тьерри Анри:

«Это непростое решение, но тренер здесь ради команды, а не ради Криштиану Роналду. Криштиану — часть команды, и ему нужно найти решение.

Иногда тен Хагу приходится играть без него, и сложно, когда люди говорят о нем. Не так много есть людей, которые добились того же, что и Роналду. Но речь идет о том, что он делает сейчас. Роналду на сегодняшний день не делает того, что он делал раньше», — приводит слова Анри Mirror.

Главный тренер команды Эрик тен Хаг также отреагировал на поступок нападающего, сказав, что разберется с этим:

«Я видел его, но не разговаривал с ним. Не обращаю на это внимания, я разберусь с этим завтра. Я хочу сосредоточиться на команде», — приводит слова тен Хага Sky Sports.