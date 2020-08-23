Сиявуш Новрузов: Рамиз Мехдиев неверно проинформировал, обманул нас

«В нашей стране действует особый карантинный режим, предусматривающий множество ограничений в целях обеспечения охраны здоровья и безопасности населения. Несмотря на то, что оперативный штаб при Кабинете министров принял решение о применении смягчающих мер с учетом положительной динамики случаев заражения и выздоровления, запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе свадебных и траурных церемоний, все еще остается в силе. В таком случае долг каждого гражданина — строго соблюдать установленные правила».

Как сообщает АПА, об этом на своей странице в facebook написал заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов.

С. Новрузов с сожалением отметил, что на днях он c семьей, приняв участие на свадьбе сына зятя президента Национальной Академии Наук Азербайджана Рамиза Мехтиева экс-депутата Ильхама Алиева, допустил нарушение правил карантинного режима:

«По этой причине партия Ени Азербайджан объявила мне выговор и нам был наложен штраф в размере 400 манатов в соответствии с 211-й статьей (нарушение правил противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях.

Я без колебаний принял приглашение Рамиза Мехтиева, который во время телефонного разговора сослался на уважаемого президента Ильхама Алиева, и принял участие с семьей в этой церемонии. Потому что я всегда преданно служил господину президенту, достойному преемнику нашего общенационального лидера, и готов на этом пути к любой борьбе, даже к смерти.

Только через день стало известно, что, пригласив нас на свадьбу, Рамиз Мехтиев неверно проинформировал нас, сообщив, что он получил от господина президента разрешение на проведение церемонии: «Даже его слова на церемонии о том, что “господин президент позвонил утром и передал свои поздравления и добрые пожелания», не отражают действительности. То есть, господин президент не был осведомлен об этом свадебном церемонии и нас обманули».

С.Новрузов отметил, что в течение многих лет деятельности отношения с Рамизом Мехтиевым были достаточно холодными: «На протяжении всей моей деятельности развитие карьеры связано исключительно с именем общенационального лидера Гейдара Алиева и его достойного преемника, уважаемого господина президента Ильхама Алиева. А Рамиз Мехтиев не играл никакой роли в моей политической деятельности и карьере, в некоторых вопросах он даже создавал мне препоны».