Сиявуш Новрузов получил выговор за участие на свадьбе внучки Рамиза Мехтиева

Заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов получил выговор.

Как заявили в ПЕА, за грубое нарушение требований режима карантина, введенного Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана в целях предотвращения распространения пандемии COVİD-19 и защиты здоровья населения, заместителю исполнительного секретаря ПЕА Сиявушу Новрузову объявлен выговор.

Все члены правящей партии призывают соблюдать требования особого режима карантина, не допускать действий, которые представляют опасность здоровью населения.

Новрузов и его супруга — омбудсмен Сабина Алиева присутствовали на свадьбе внучки экс-главы Администрации президента Рамиза Мехтиева.

В связи с пандемией COVID-19 в Азербайджане запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе свадеб.