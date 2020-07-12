Ситуация на азербайджано-армянской границе вновь обострилась — ОФИЦИАЛЬНО/ОБНОВЛЕНО

Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 120-мм минометов село Агдам Товузского района.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.
В настоящее время оперативная обстановка вдоль линии фронта находится под контролем наших войск.
Наши войска принимают более жесткие ответные меры против этой провокации противника.
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В вечерние часы ситуация на азербайджано-армянской границе в товузском направлении вновь обострилась.
б этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Армянская армия возобновила артиллерийский обстрел позиций азербайджанской армии. В ответ азербайджанская армия предпринимает адекватные меры», — говорится в информации МО.