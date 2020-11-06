Система падает: лидер популярной американской рок-группы может предстать перед судом за поддержку сепаратизма

Создатель и вокалист калифорнийской рок-группы System of a Down Серж Танкян может ответить перед законом за лживую пропаганду и искажение фактов оккупационного и сепаратистского режима Армении.

Для справки: System of a Down – (SOAD), в переводе означает «Система падения», — известная армяно-американская рок-группа, образованная в 1992 году в Лос-Анджелесе Сержем Танкяном и Дароном Малакяном. Все участники группы имеют армянское происхождение.

Как сообщает #, несколько часов назад фронтмен популярной группы анонсировал на своей странице в Instagram выход новых треков.

Будучи достойным сыном своего народа, Танкян и его соратники по коллективу дали композициям соответствующие названия — Protect The Land и Genocidal Humanoidz.

Данную новость, музыкант, за творчеством которого в Instagram следит более миллиона поклонников, сопроводил лживым и провокационным текстом, желая вызвать жалость и сострадание мировой общественности. К подобным приемам армян мы давно привыкли, и знаем об этих дешевых уловках и приемах абсолютно все. Но знает ли мистер Танкян, гражданин США, артист, имеющий большую армию поклонников в разных странах мира, что за подобные деяния он может предстать перед законом Соединенных штатов и ответить по всей строгости уголовного права?

Вряд ли провокатор от культуры занимает себя подобными размышлениями, когда пишет публичные лонгриды в виде постов в соцсетях о том, что «Азербайджан и Турция пытаются захватить Карабах и Армению, совершают там преступления не только против человечности, но и дикой природы – (перевод дословный – авт.)? Но и это еще не все. В своей фальши и преступном сочинительстве лидер System Of A Down не знает никаких границ.

Он открыто заявил о том, власти Азербайджана и Турции наняли крупные PR-компании, чтобы распространять ложную информацию о событиях в Карабахе. И поэтому, «спаситель» армянской нации призывает «не время закрывать на все это глаза» и скачивать новые душещипательные песенки его группы, подчеркивая, что это первые новинки за последние 15 лет.

«Мы хотим защитить свои земли, свою культуру и свою нацию», — пишет Танкян, отмечая, что вся прибыль от продажи песен будет перечислена в фонд «Айастан» для помощи «Арцаху».

«Это, безусловно, вопиющий случай, потому что деятели культуры и искусства должны нести людям просвещение, свет, добро и новые пути жизни. Артисты просто обязаны давать людям импульс, вдохновлять своим творчеством», — говорит Заслуженный артист Азербайджана, главный дирижер и музыкальный руководитель Государственного академического театра оперы и балета Эйюб Гулиев, комментируя # провокационное заявление фронтмена группы System of A Down.

По его словам подобные «деятели культуры» даже своим творчеством несут зло:

«Они поддерживают агрессию и людей, которые совершают преступления. Причем речь идет как о материальной, так и о духовной поддержке. Тем самым эти, так называемые артисты становятся соучастниками преступления. Я считаю, что каждый уважающий себя человек должен выразить свое отношение к этой несправедливости», — отмечает заслуженный артист, подчеркивая, что Сержа Такияна нужно наказать и поставить на место.

«В Азербайджане и в других странах, где мораль, справедливость, доброта и человечность имеют первостепенное значение – обязательно творческие люди выскажут свое мнение, и это нужно делать официально – открыто выражая несогласие с такого рода поступками и, при необходимости, писать петиции для того, чтобы это зло, этот вирус не получил дальнейшего распространения», — говорит Эйюб Гулиев.

Дирижер рассказал, что истории известны случаи, когда во времена гитлеровского фашизма некоторые «деятели» культуры и искусства также становились приверженцами фашизма.

«Я приравниваю этнических армян из группы System of A Down к таких «деятелям». Это просто позор профессии. Зло есть зло. И сегодня те, кто поддерживает армянских фашистов, которые бомбили Гянджу и другие мирные города Азербайджана, в результате чего погибли невинные жители и дети – эти люди действительно позорят свою профессию. И я считаю, что все мыслящие люди и в Азербайджане, и в других странах просто обязаны выразить свое мнение и не должны посещать концерты такого рода групп», — заключил Эйюб Гулиев.​

В свою очередь аналитик – международник, азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, комментируя # высказывания фронтмена рок-группы System of a Down Сержа Танкяна заявил, что рассматривать подобные «месседжи» следует в плоскости юридической ответственности:

«Заявления американского музыканта армянского происхождения являются абсолютно противоправными и попадают под осуждение не только существующих норм гуманитарного права, но и под конкретные статьи уголовного права, в частности, в тех же самых США», — сказал Велизаде.

По словам эксперта, Танкян подобными высказывания и призывами совершает противоправные действия, и может понести наказание сразу по нескольким пунктам, в том числе «введение в заблуждение широкой общественности», что фактически носит мошеннический характер:

«Музыканты, используя свой авторитет среди поклонников, вводят людей в заблуждение, пытаясь собрать деньги и направить их на вооружение страны – оккупанта. Это очень важный и серьезный момент, потому что речь идет о нарушении международных норм, ведь всем известно, что война ведется на территории Азербайджана, где Армения осуществляет незаконные действия, противоречащие всем нормам международного и гуманитарного права», — поясняет аналитик.

Высказывание же Танкяна о том, что Азербайджан и Турция наняли пиар – компании для ведения антиармянской пропаганды, как справедливо отмечает Велизаде, не выдерживает никакой критики, потому как лидеры многих страны, в том числе и России, открыто заявили, что война ведется на территории Азербайджана, и вооруженные силы оккупационной Армении должны покинуть эту территорию:

«В данном случае распространением лжи занимается как раз Серж Танкян, и ему, как гражданину США, следовало бы принять во внимание законы страны, в которой он проживает, и которые он грубо нарушает своими бесцеремонными и необдуманными провокационными действиями», — заявил эксперт, подчеркивая, что «как минимум у него можно отсудить крупную сумму штрафов за призыв поддержки сепаратизма и подстрекательства к войне».

Ильгар Велизаде призвал соответствующие органы заняться этим вопросом.