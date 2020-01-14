Сиссоко объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник английского «Ливерпуля», итальянского «Ювентуса», французского «Пари Сен-Жермен» и ряда других европейских клубов Мохаммед Сиссоко заявил, что завершает выступления в профессиональном футболе, сообщает «Интерфакс».

«Я хочу сказать вам, что это конец для меня, я завершаю свою карьеру. Это решение далось мне с трудом», — сказал 34-летний футболист в эфире телеканала RMC Sport.

Помимо «Ливерпуля», «Ювентуса» и ПСЖ, Сиссоко играл во французском «Осере» (где начинал взрослую карьеру), испанские «Валенсию» и «Леванте», итальянские «Фиорентину» и «Тернана», а также в клубах из Китая, Индии, Индонезии, Мексики и Гонконга. Последним его клубом был французский «Сошо».

В составе «Валенсии» Сиссоко стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка УЕФА, в составе «Ливерпуля» – обладателем Кубка Англии и Суперкубка Англии.

Также Сиссоко играл за сборную Мали, с которой завоевал бронзу Кубка африканских наций.