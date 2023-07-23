Президент Франции Эмманюэль Макрон не получил приглашения на саммит БРИКС . Об этом сообщил в воскресенье местный новостной портал News 24.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, как председатель БРИКС, направил приглашения лидерам 70 стран на саммит объединения, однако среди приглашенных нет ни президента Франции Макрона, ни руководителей США и Великобритании, отмечает электронное издание.

Предстоящий в августе в Йоханнесбурге саммит БРИКС станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. В ходе саммита президент России Владимир Путин примет участие в формате онлайн во всех сессиях лидеров стран — членов БРИКС.

Саммит БРИКС пройдет в йоханнесбургском международном конференц-центре Sandton с 22 по 24 августа. Он начнется с открытия Делового форума. 23 августа состоится центральная часть саммита БРИКС, в рамках которой под председательством Рамафосы пройдет заседание лидеров стран — членов объединения, часть мероприятия состоится в закрытом формате.

24 августа лидеры стран БРИКС проведут встречи с главами государств и правительств, приглашенными по линии взаимодействия с БРИКС, а также состоится общее заседание. На эти мероприятия наряду с главами государств и правительств Африки приглашены 11 лидеров стран Глобального Юга, представляющие такие региональные организации, как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Карибское сообщество, G77, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.