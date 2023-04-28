В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 30 апреля до утра 2 мая ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами до 23-25 м/с, утром и днем 1-го мая местами на полуострове до 28 м/с.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, с 30 апреля по 4 мая, начиная с северных и западных районов Азербайджана, погодные условия будут нестабильными, временами ожидаются осадки. Местами не исключены ливни, грозы, град, в высокогорных районах возможен снег.

Западный ветер усилится 15-20 м/с, 1 мая в отдельных районах временами до 23-28 м/с.

По сравнению с предыдущими днями температура воздуха постепенно понизится на 5-9°.

Возможно повышение уровня воды в реках, на некоторых горных реках есть вероятность паводков.