Обнародован прогноз погоды на 23 декабря.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Но ночью местами ожидаются дожди. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-7° тепла, днем 8-11° тепла, в Баку ночью 5-7° тепла, днем 9-11° тепла.

Атмосферное давление составит 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но ночью и утром в некоторых восточных районах возможны небольшие осадки. Местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-11° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.