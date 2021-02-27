Синоптики рассказали о погоде на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, юго-западный ветер, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

На Апшеронском полуострове ночью — 2-4, днем — 9-13, в Баку ночью — 2-4, днем — 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 70-80, днем — 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, умеренный западный ветер.

Ночью — от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем — 11-16 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, на высокогорных территориях — 9-13 градусов мороза, днем — 3-8 градусов тепла.