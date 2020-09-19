Синоптики рассказали о погоде на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако ночью местами возможны кратковременные дожди, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Согласно информации, будет дуть умеренный северо-западный ветер, днем он сменится на северо-восточный.

Температура воздуха составит на Апшеронском полуострове ночью 18-20, днем 22-24 градуса тепла, в Баку ночью 18-20, днем 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 764 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью 65-75%, днем 40-45%.

20 сентября в районах Азербайджана будет в основном без осадков, однако вечером в некоторых горных и предгорных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер, временами усилится. Температура воздуха ночью составит 17-21, днем 25-29, в горах ночью 10-15, днем 17-21 градус тепла.