С вечера 20 апреля до полудня 21 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 18-23 м/с, местами до 25-30 м/с, ночью и утром местами на полуострове до 33-35 м/с.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, с полудня 20 апреля до вечера 21 апреля на территории страны ожидаются временами дожди.

Местами осадки будут интенсивными, выпадет град, ожидается гроза, в высокогорьях – снег. Западный ветер временами усилится до 18-23 м/с, в отдельных районах местами до 25-30 м/с.

Ожидается повышение уровня воды в реках, паводки и сели на некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа.