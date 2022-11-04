В Баку и на Абшеронском полуострове с 6 по 7 ноября ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с, 6-го утра в некоторых частях полуострова — до 30 м/с, местами пройдут дожди.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха будет постепенно снижаться на 5-8° по сравнению с предыдущими днями.

Начиная с вечера 5 ноября в северных и западных районах и до дня 8 ноября погода на территории страны будет нестабильной, в некоторых местах ожидаются дожди, в горных районах возможен снег.

Западный ветер 6 ноября до утра 7 ноября усилится до 15-20 м/с, в отдельных местах — до 23-28 м/с.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями снизится на 5-8°. Возможно повышение уровня воды в реках.