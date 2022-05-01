На территории Азербайджана ожидается нестабильная погода.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), 2-3 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами на полуострове до 23-25 м/с.