Синоптики предупредили о сильном ветре в Баку

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, 8 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами будет слабый туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, местами усилится.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 4-6, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление будет 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 75-85%, днем-60-65%.

Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, западный ветер местами усилится. Температура воздуха составит ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 6-10 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

Гидрометеорологической служба также предупреждает, что в Баку и на Абшеронском полуострове начиная с полудня 8 до полудня 9 января юго-западный ветер усилится до 15-18 м/с, в некоторых местах полуострова — до 20-23 м/с.

С полудня 8 января по 10 января в некоторых районах Азербайджана ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, а в горных районах — до 23-28 м/с.

Это в свою очередь может вызвать дискомфорт у некоторых метеочувствительных людей.