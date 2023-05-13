В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 13 мая до утра 15 мая ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с.

Как сообщили # в Национальной службе гидрометеорологии, сегодня и завтра вечером в некоторых местах, вероятно, пройдут дожди.

В районах Азербайджана с 13 мая и до вечера 15 мая ожидается периодическое выпадение осадков. В некоторых местах возможны интенсивные ливни, грозы, град, а в высокогорных районах — снег.

Западный ветер в отдельных местах усилится до 18-23 м/с.

В реках, вероятно, увеличится водность, в некоторых мелких реках — кратковременные паводки.