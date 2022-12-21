22 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки.

Как сообщили # в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем 7-9° тепла, в Баку ночью 3-5°, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 70-80%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в ряде восточных районов возможны незначительные осадки. Местами туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-4°, днем 5-9° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 0-5° мороза.

В горных и предгорных районах ожидается гололед.