Сильный ветер, начавшийся вечером, причинил ущерб в Астаринском и Лерикском районах.

Как сообщает АПА, в указанных районах ветер нанес наиболее серьезный ущерб в плане электроснабжения.

Как сообщил председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям ИВ Лерикского района Габиль Маликов, в настоящее время полностью прекращено электроснабжение более чем 100 из 162 населенных пунктов, от жителей поступили обращения в связи с обрушением крыши в домах.

Аналогичная ситуация сложилась и в Астаринском районе. По информации заместителя главы исполнительной власти Ханверди Ширинова, из-за сильного ветра район полностью обесточен, обрушились крыши домов.

Вечером в селах Тахтенекеран и Овалан вспыхнул лесной пожар. Пожар был потушен с помощью жителей.