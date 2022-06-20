Наивысший, красный уровень опасности объявлен в понедельник в восточной провинции Цзянси в Китае из-за вызванных ливнями наводнений, сообщает ТАСС со ссылкой на «Синьхуа».

Согласно данным местных властей, из берегов впервые в 2022 году вышли реки Чанцзян и Сюхэ. В ближайшие четыре дня прогнозируется продолжение повышения уровня воды в крупнейшем пресноводном озере Китая Поян выше критической отметки на 0,4 м.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.