Делегаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва единогласно проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на должность председателя КНР на беспрецедентный третий пятилетний срок, сообщило агентство Xinhua.

В голосовании приняли участие 2 952 человека.

Переизбрание Си Цзиньпина, которому в июне исполнится 70 лет, стало возможным после внесения поправок в Конституцию КНР в 2018 году: теперь одно и то же лицо может занимать пост главы государства неограниченное число раз.

В октябре после XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин также был переизбран на третий срок на должность генерального секретаря Центрального комитета КПК.