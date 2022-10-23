Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генсеком на третий срок, об этом сообщает агентство ТАСС.

Помимо этого, Си Цзиньпин переизбрал на должность главы Военного совета Компартии Китая.

Решение приняли после первого пленума ЦК КПК 20-го созыва, во время которого выбрали новый состав политбюро и постоянного комитета политбюро. В него вошли самые влиятельные политики, которые следующие пять лет будут принимать важные решения о направлении развития партии и Китая.