Правительство Швеции на внеочередном заседании приняло решение об экстрадиции в Турцию сторонника террористической организации, т.н. Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщила шведская общественная телекомпания SVT.

Речь идёт о 35-летнем гражданине Турции, который в 2013 году был приговорён турецким судом к четырём годам и семи месяцам лишения свободы за преступление, связанное с наркотиками.

Верховный суд Швеции 30 мая постановил, что в соответствии с законом об экстрадиции и Европейской конвенцией по правам человека нет никаких препятствий для его выдачи в Турцию.

В ходе разбирательства в Верховном суде Швеции гражданин Турции в свою очередь утверждал, что реальная причина запроса на экстрадицию — в его поддержке Рабочей партии Курдистана.

По его словам, он легально покинул Турцию после условно-досрочного освобождения и получил в Швеции разрешение на работу. (svoboda.org)