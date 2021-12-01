Швеция не планирует присоединяться к Североатлантическому альянсу, заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон, представляя политику нового правительства.
«Неучастие в военных союзах хорошо служит нашей стране и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе. Швеция не будет подавать заявку на членство в НАТО. Швеция не будет занимать пассивную позицию, если другая скандинавская страна или государство-член ЕС пострадает от стихийного бедствия или нападения, и мы ожидаем, что эти страны будут действовать таким же образом, если это коснется Швеции», — говорится в заявлении Андерссон, опубликованном на сайте правительства.
Премьер-министр также заявила, что Швеция укрепит свое сотрудничество в области обороны с Финляндией и другими северными странами-соседями в рамках ЕС, с Соединенными Штатами Америки и в партнерстве с НАТО.
По ее словам, восстанавливаются пять полков и крыло Военно-воздушных сил в Фалуне, Соллефтео/Эстерсунде, Арвидсьяуре, Кристинехамне, Гетеборге и Уппсале. Как заявила Андерссон, также разрабатывается обновленная стратегия национальной безопасности Швеции. (РИА Новости)