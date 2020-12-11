Швейцария ввела санкции против Лукашенко

Правительство Швейцарии вслед за Евросоюзом ввело санкции против белорусского президента Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу швейцарского правительства.

Там решили ввести финансовые санкции и запрет на въезд в Швейцарию и транзит через страну в отношении Лукашенко и 14 белорусских чиновников. В списке оказался старший сын Лукашенко Виктор, глава президентской администрации Игорь Сергиенко, глава КГБ Иван Тертель, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, командующий группой «Альфа» Сергей Зубков, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич и другие силовики.

Меры вступили в силу 11 декабря 2020 года в 20.00 мск.

Лица, против которых введены санкции, «предположительно, несут ответственность за акты насилия и аресты, совершенные после президентских выборов выборы в республике», заявили власти Швейцарии.

Таким образом Швейцария присоединилась к решениям, принятым 6 ноября Европейским союзом.