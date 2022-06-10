Швейцария присоединилась к шестому пакету санкций Евросоюза против России и Беларуси, предполагающие отказ от российской нефти. Как указано в заявлении Федерального совета страны, финансовые санкции и запрет на въезд в страну распространяются еще почти на 100 человек.

Шестой пакет санкций ЕС включает эмбарго на сырую нефть и ряд нефтепродуктов из России. Это эмбарго будет вводиться постепенно и полностью вступит в силу к началу 2023 года. В финансовом секторе запрещено оказание аудиторских и бизнес-консультационных услуг. Кроме того, ЕС запрещает предприятиям размещать рекламу в материалах ряда российских СМИ, такими как Russia Today или Sputnik.

В число фигурантов персональных санкционных списков вошли военнослужащие, которых считают ответственными за убийства гражданских Буче, лица, политики и пропагандисты, а также некоторые олигархи и члены их семей. В их числе оказалась Александра Мельниченко — жена экс-главы «Еврохима» и СУЭК, участника саписка Forbes Андрея Мельниченко.

Таким образом, швейцарский список физических и юридических лиц, подпадающих под санкции, стал идентичен списку ЕС. Кроме того, швейцарские власти поддержали исключение четырех новых российских и белорусских банков, в том числе Сбербанка, из службы обмена финансовыми сообщениями SWIFT. (moscowtimes.ru)