Швейцария обязала прибывающих из Грузии проходить карантин

Власти Швейцарии включили Грузию в список государств, представляющих повышенный риск заражения коронавирусом. Обновленный перечень опубликован на сайте Федерального управления здравоохранения, передает ТАСС.

В целом в списке значится 61 страна и территория. Помимо Грузии, Швейцария обновила статус Иордании, Ирана, Канады и Словакии.

Все граждане, прибывающие из стран повышенного риска, обязаны пройти 10-дневный карантин. За несоблюдение положения предусмотрен штраф в размере 10 тысяч франков (около 11 тысяч долларов).

«После въезда в Швейцарию гражданин Грузии обязан немедленно изолироваться и не покидать своей квартиры, гостиничного номера и так далее. В течение максимум двух дней необходимо связаться с кантональными ведомствами по месту проживания и следовать полученным инструкциям/рекомендациям», — предупредили в посольстве Грузии в Швейцарии.