Постоянный представитель Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль на заседании Совета Безопасности ООН заявила, что ее страна готова предложить посреднические услуги по урегулированию конфликта в Украине, если противоборствующие стороны изъявят такое желание. Об этом сообщает ТАСС.

«Если стороны того пожелают, Швейцария готова оказать добрые услуги и поддержать деэскалацию», — сказала она.

Она отметила важность продвижения «к мирным решениям, справедливым и прочным». По ее словам, чтобы добиться этого нужно опираться на международное право и дипломатические усилия.