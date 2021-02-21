Швейцария допустила отказ от закупки вакцины AstraZeneca

Вице-директор федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии Нора Крониг заявила, что страна может отказаться от закупки вакцины шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает издание NZZ am Sonntag.

При этом она подчеркнула, что на данный момент власти не рассматривают вариант выхода из контракта по поставке препарата от коронавируса.

Издание отмечает, что национальный фармацевтический регулятор Swissmedic направил запрос в США на получение данных по клиническим испытаниям в США. Это замедлило процесс по одобрению вакцины.

«Рассматривается вариант о последующей передаче вакцины», — заключила Крониг.(Газета.ру)