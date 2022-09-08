Швейцария намерена налаживать более тесное сотрудничество в сфере обороны и безопасности с НАТО и Евросоюзом, чтобы защитить себя в случае военной угрозы. При этом страна сохранит свой нейтралитет и не собирается вступать в альянс, сообщает телеканал SRF.

«Война в Украине усилила потребность Швейцарии в международном сотрудничестве, устойчивости к кризисам и надежности поставок», — заявила швейцарский министр обороны Виола Амхерд на пресс-конференции в Берне 7 сентября.

В дополнительном докладе к правительственному отчету о политике безопасности от 2021 года говорится, что сотрудничество будет включать более активное участие страны в совместных военных учениях и в операциях по спасению и эвакуации, реализуемых силами ЕС, а также укрепление связей с НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира».

В документе также содержится призыв к наращиванию и модернизации военной мощи Швейцарии. По мнению чиновников, недостатки в области организации противотанковой обороны и способности вести долгосрочное вооруженное противостояние оцениваются как критические.

Особенно остро стоит проблема с дефицитом боеприпасов, из-за чего правительство планирует в первую очередь увеличивать запасы оружия и расходных материалов — расходы на это заложены в бюджете программы вооружения на 2023 год.

В докладе уточняется, что шансы на прямую военную агрессию со стороны России в обозримом будущем невелики, однако Швейцария может стать жертвой гибридной войны с применением кибератак, политического давления, секретных операций.

«В интересах Швейцарии более последовательно, чем раньше, ориентировать свою политику безопасности и обороны на международное сотрудничество», — говорится в публикации. (moscowtimes.ru)