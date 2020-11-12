Шушан закрыла небо над Карабахом

После почти недельного перерыва на горизонте вновь появилась пресс-секретарь армянского министерства обороны Шушан Степанян. И сразу объявила о том, что Армения объявила бесполетную зону над своей территорией и Нагорным Карабахом. Разрешены полеты только военной и заявленной гражданской авиации. Правда, тут же добавила, что воздушное пространство закрыли совместно с воздушно-космическими силами (ВКС) России.

Свою воздушную территорию Шушан может закрывать сколько угодно, но как собирается закрывать территорию, которую Армения не контролирует? И если Армения вообще на это способна, то почему не сделала это во время войны? Жаль Шушан на эти вопросы не ответила.

Следующий выход за Арцруном.