В Москве Тверской районный суд оштрафовал жительницу российской столицы на 30 тысяч рублей, передает BBC со ссылкой на адвоката Валерию Аршинову, которая защищала женщину в суде.

В протоколе, поступившем в суд, говорилось, что москвичка, «находясь в общественном месте, демонстрировала предметы одежды (шапку) и значок, раскрашенные в цвета флага Республики Украина, выражающие явно негативное отношение к Вооруженным Силам Российской Федерации, привлекала внимание СМИ и блогеров».

Судья, по словам защитницы, обратила внимание на то, что на значке был только украинский флаг в виде сердца, а русского флага не было. Суд огласил только резолютивную часть решения, признав вину женщины по статье 20.3.3 Кодекса об административных проступках РФ: «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации…»