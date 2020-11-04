Штаб Трампа потребовал приостановить подсчет голосов в Пенсильвании

Предвыборный штаб Дональда Трампа требует от суда «помешать демократам прятать бюллетени» в Пенсильвании.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил в заявлении замглавы штаба Джастин Кларк.

«Мы подаем в суд, чтобы помешать работникам выборов — демократам прятать подсчет бюллетеней и их обработку от наших республиканских наблюдателей на участках», — говорится в заявлении.

«В Филадельфии и других местах наших наблюдателей заставляли постоянно оставаться в 25 футах (более 7,5 метра — ред.) от подсчета голосов, не оставляя нашим наблюдателям реальной возможности делать свою работу», — отмечается в заявлении.

«Мы также подаем в суд с требованием временно приостановить подсчет, пока не будет разумной транспарентности, и республиканцы не смогут убедиться, что все подсчеты идут в открытую и по закону», — заявил Кларк.

Наконец, республиканцы подали иск против демократов за предполагаемые нарушения норм избирательного закона, касающихся идентификации избирателей, голосующих по почте.

Ранее аналогичные иски были поданы в Мичигане и Висконсине.

Кандидат демократов Джо Байден лидирует в Мичигане, и Неваде и, по прогнозам, побеждает в Висконсине. Если эта ситуация сохранится, Байден, вероятнее всего, будет избран президентом США с минимально возможными 270 голосами выборщиков.