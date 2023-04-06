Председатель Стамбульского отделения Народно Республиканской Партии (НРП) — главной оппозиционной партии Турции, Джанан Кафтанджиоглу сообщила о вооруженном нападении на здание отделения партии.

Кафтанджиоглу заявили, что около 5-ти часов утра 6 апреля произошло вооруженное нападение на здание стамбульской штаб-квартиры НРП расположенной в районе Сейрантепе.



Согласно показаниям полицейского дежурившего в здании и сотрудника вневедомственной охраны, в ходе инцидента было произведено 6-7 выстрелов. По предварительным данным, пули выпущенные в здание найти не удалось, на месте были обнаружены пустые гильзы. Прокурорское расследование инцидента продолжается.