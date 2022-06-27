Шри-Ланка исчерпала запасы топлива, и теперь в хранилищах страны его осталось меньше, чем на сутки. Об этом сообщает издание Daily Mirror со ссылкой на Цейлонскую нефтяную корпорацию (Ceylon Petroleum Corporation, СРС).

В публикации отметили, что в хранилищах страны осталось всего 1,1 тыс. тонн бензина и 7,5 тыс. тонн дизельного топлива. Это произошло из-за того, что Коломбо не произвел оплату, как за текущие, так и за прошедшие поставки топлива. Вследствие этого на прошлой неделе ни одно судно с топливом не направилось в Шри-Ланку.

В издании указали, что Шри-Ланка была добавлена в черный список международными компаниями, так как страна не выполняет обязательства по долгам.

Daily Mirror написала, что из-за дефицита топлива Шри-Ланка может остановить общественный транспорт уже на этой неделе. Кроме того, есть риск дополнительных отключений электроэнергии.

22 июня премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что обремененная долгами экономика страны «рухнула» на фоне дефицита продовольствия, топлива и электричества.